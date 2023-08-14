مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة ويرددون هتافات معادية للعرب

شارك مئات المستوطنين المدججين بالسلاح، اليوم الاثنين، بمسيرة استفزازية جابت شارع الشهداء وحي السهلة، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة، وسط مدينة الخليل.

وبسحب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية، بمسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة «بيت رومانو»، ومدرسة أسامة بن المنقذ، التي حولها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات.

ولفتت الوكالة إلى أن المستوطنين جابوا شوارع وأزقة وسط مدينة الخليل وصولا لساحات وباحات الحرم، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، أبرزها: «الموت للعرب»، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة لعدة ساعات، ومنعت السكان من الوصول إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، عرقل مستوطنون على حاجز عسكري نصبه الاحتلال في واد سعير شمال شرق الخليل، مرور المواطنين لمدة ساعة تقريبا، وشتموهم بعبارات عنصرية وغير أخلاقية.

التتبع