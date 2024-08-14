مصرع شخص على يد آخر بسبب خلافات عائلية بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه على يد آخر في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بمقتل شاب طعنًا بدائرة القسم.

كشفت التحريات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ومجموعة من أقاربه تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات عائلية بينهم، قام على أثرها أحدهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالقلب مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة"، مما أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.