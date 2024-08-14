الصحة اللبنانية: 10 إصابات بينهم 3 حرجة في غارة إسرائيلية على محيط بلدة العباسية

نشر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بيانًا اليوم الأربعاء، أعلن فيه عن الحصيلة الأولية للغارة التي استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مفترق بلدة العباسية قضاء صور.

وقال في بيانه، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الغارة أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح، من بينهم ثلاثة إصاباتهم حرجة، لافتًا إلى توزيعهم على مستشفيات المنطقة لتلقي العلاجات السريعة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت على مفرق العباسية - صور دراجة نارية، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت فورا إلى المكان.