ولاية ألمانية توافق على مشروع حفر الغاز في بحر الشمال

تقترب عملية استخراج الغاز الطبيعي المثيرة للجدل، في بحر الشمال، بالقرب من جزيرة "بوركوم" الألمانية من أن تصبح حقيقة واقعة، بعد أن منحت هيئة مسؤولة موافقتها.

وذكر مكتب التعدين والطاقة والجيولوجيا في ولاية "ساكسونيا السفلى" شمال ألمانيا اليوم الأربعاء، أنه أعطى لشركة الطاقة الهولندية "أو.إن.إي دياس" تصريحا 18 عاما للحفر تحت قاع البحر.

وبموجب بنود الاتفاق، سيتم وقف الحفر والاستخراج، إذا تبين أن ألمانيا لم تعد بحاجة إلى غاز طبيعي كمصدر للطاقة.

ويهدف أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الإسراع من وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كجزء من مستقبل منخفض الكربون.

وقال رئيس المكتب، كارستن مولينماير إن الغاز، الذي يتم استخراجه من الرواسب المحلية، أقل إضرارا بالمناخ بشكل كبير من الغاز المستورد.

ومن المقرر إجراء عملية حفر على أعماق تتراوح ما بين 5ر1 كيلومتر و 5ر3 كيلومتر.