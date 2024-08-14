 حماس: موافقة واشنطن على صفقة أسلحة جديدة للاحتلال يؤكد أنها شريك كامل في حرب الإبادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: موافقة واشنطن على صفقة أسلحة جديدة للاحتلال يؤكد أنها شريك كامل في حرب الإبادة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 2:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 2:21 م

قالت حركة حماس، إن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 20 مليار دولار، وتشمل طائرات حربية وصواريخ وذخائر مدفعية، تأتي في إطار الدعم اللامحدود والتبنّي الكامل للسلوك الوحشي العدواني لهذا الكيان عن الأنظمة والقوانين الدولية.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أن «تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني، يؤكد مجددا أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني».

وأكدت أن «كل خطوات دعم وإسناد كيان الاحتلال، في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية؛ لن تضمن للكيان أمناً أو نصراً».

وأشارت إلى أن «الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي للاحتلال ولجرائمه حتى دحره عن أرض فلسطين».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك عشرات الطائرات المقاتلة وصواريخ «جو-جو» المتطورة.

وتم إخطار الكونجرس بالصفقة الوشيكة، والتي تشمل أكثر من 50 طائرة مقاتلة من طراز «إف-15»، وصواريخ «جو-جو» متوسطة المدى المتقدمة، أو AMRAAMs، وذخيرة دبابات عيار 120 ملم وقذائف هاون شديدة الانفجار ومركبات تكتيكية.


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