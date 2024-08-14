الولايات المتحدة توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء على حوالي 20 مليار دولار من مبيعات الأسلحة المحتملة لإسرائيل، بما في ذلك أكثر من 50 طائرة مقاتلة وصواريخ جو-جو متطورة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على بيع محتمل لطائرات ومعدات من طراز إف-15 بقيمة تقارب 19 مليار دولار. ومن المقدر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2029.

وقالت الوكالة إن بلينكن وافق أيضا على بيع محتمل لخراطيش دبابات تبلغ قيمتها حوالي 774 مليون دولار ومركبات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 583 مليون دولار.

وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس. هذا البيع المقترح يتسق مع تلك الأهداف".

وقالت الوكالة إنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بالبيع المحتمل يوم الثلاثاء.

يأتي الإعلان في وقت تتأهب فيه منطقة الشرق الأوسط لموجة جديدة من الهجمات المحتملة من قبل طهران وحلفائها ضد إسرائيل على خلفية الأحداث الأخيرة.

وأعربت واشنطن مرارا عن دعمها لوقف إطلاق النار في حرب غزة والاتفاق على الإفراج عن الرهائن المتبقيين في القطاع.

وباعتبارها الحليف الأهم لإسرائيل، كانت الولايات المتحدة تدعو منذ فترة طويلة إلى تعزيز حماية السكان المدنيين في إسرائيل والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.