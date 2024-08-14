قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن تحويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضي في محافظة بيت لحم، لصالح منطقة "ناحال حيلتس" بغرض تحويلها إلى مستوطنة، يأتي في ظل الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.

وقالت في بيان، إن الفشل الدولي يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن قرار سلطات الاحتلال تحويل أراضٍ في محافظة بيت لحم، تبلغ مساحتها 338 دونماً، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحال حيلتس" لشرعنتها وتحويلها مستعمرة، يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية تتضمن بناء عشرات البؤر الاستعمارية العشوائية وشرعنتها، وتوسيع المستعمرات القائمة، وشق شبكة كبيرة من الطرق، لتحويل جميع المستعمرات إلى تجمع ضخم متصل جغرافياً، يلتهم المساحة الأكبر من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمق وتكثف البناء الاستعماري، في وقت تواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كعدم الترخيص، وتحديدا داخل المناطق المصنفة (ب) بالضفة الغربية، كما يحصل بشكل مستمر في مسافر يطا والأغوار والقدس، وما جرى اليوم من توزيع المزيد من إخطارات الهدم في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا.

واعتبرت الوزارة أن تصاعد عمليات الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم يمثلان أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي وجريمة التطهير العرقي، واستخفافا علنيا بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.