 بعد قرار المستوطنة.. فلسطين: الفشل الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في تعميق الاستعمار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد قرار المستوطنة.. فلسطين: الفشل الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في تعميق الاستعمار

وكالات
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 7:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 7:04 م

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