بولندا: تلقينا مذكرة اعتقال أوروبية بشأن قضية نورد ستريم

أعلنت متحدثة باسم مكتب المدعي العام البولندي اليوم الأربعاء، أن بولندا تلقت مذكرة اعتقال أوروبية من ألمانيا في قضية التخريب المشتبه به لخطوط أنابيب غاز نورد ستريم في بحر البلطيق.

وقالت إن المشتبه به هو مواطن أوكراني، كان معروفا آخر مرة أنه يتواجد في بولندا، وذلك عقب أن دخل البلاد قادما من أوكرانيا في يوليو الماضي.

وأضافت أنه خلال البحث عنه لم يتم العثور عليه في مكان إقامته.

وذكرت صحيفتا "دي تسايت" و"زود دويتشه تسايتونج" الألمانيتان ومحطة "إيه آر دي" التلفزيونية أن المدعي العام الألماني الاتحادي استصدر مذكرة اعتقال لرجل أوكراني يعتقد أنه متواجد في بولندا.

كان الغاز الطبيعي الروسي يتدفق سابقا إلى ألمانيا عبر "نورد ستريم 1". ولم يكن خط "نورد ستريم 2" قد دخل الخدمة بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا والنزاعات السياسية اللاحقة. وبدأت السلطات في عدة دول التحقيق في الواقعة، إلا أن الدنمارك والسويد أوقفتا الإجراءات الآن. وتدور العديد من التكهنات حول الجناة منذ فترة طويلة.