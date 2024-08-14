وزير التجارة التركي يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز التعاون بين البلدين

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بحث وزير التجارة التركي عمر بولاط، مع نظيره البريطاني جوناثان رينولدز، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية.

وذكر بولاط أنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع رينولدز، "ركزنا فيه على الخطوات الملموسة لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتشجيع الاستثمارات ومواصلة تعزيز التعاون بيننا".

وأضاف عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "ناقشنا هدفنا المتمثل في تجاوز حجم التجارة الثنائية 20 مليار دولار عام 2024، والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد".

وأوضح: "أجرينا تقييما للعمليات المتعلقة بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، المقرر تحديثها بين تركيا والمملكة المتحدة، واتفقنا على بدء المفاوضات في أنقرة".

وشدد الوزير التركي على أهمية تمويل التعاون بين البلدين في مشاريع الطاقة المتجددة والنقل.

وأكد: "سنواصل عملنا لإجراء تقييم كامل لإمكانات التعاون بين عالم الأعمال بالبلدين في الدول الثالثة".