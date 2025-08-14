المحكمة العليا الكورية الجنوبية ترفض دعوى ملحن أمريكي للحصول على تعويض مقابل السرقة الأدبية

رفضت المحكمة العليا الكورية الجنوبية اليوم الخميس دعوى ضرر بقيمة 30 مليون وون (21600 دولار) أقامها ملحن أمريكي، اتهم شركة كورية جنوبية تقدم محتوى للأطفال بالسرقة الأدبية لنسخته من أغنية " بيبي شارك" لتنتهي بذلك معركة قانونية استمرت ستة أعوام.

وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة أقل درجة يعود لعامي 2021 و 2023، خلص إلى عدم وجود دليل كاف يثبت أن شركة " بينك فونج" انتهكت حقوق الملكية الفكرية للملحن جوناثان رايت. وكان رايت، الذي يعرف باسم جوني أونلي، قد قام بتسجيل نسخته من الأغنية عام 2011، قبل أربعة أعوام من صدور أغنية شركة بينك فونج، ولكن الاغنيتين اعتمدنا على لحن تقليدي مشهور منذ أعوام في المعسكرات الصيفية للأطفال في الولايات المتحدة.

وقضت المحاكم بأن نسخة رايت لا تختلف كثيرا عن اللحن الأصلي بحيث تصبح عملا إبداعيا أصليا يحق له أن يخضع لحماية الملكية الفكرية، كما أن أغنية بينك فونج مختلفة بصورة واضحة عن نسخة رايت.