النيابة تستعجل تحريات المباحث في واقعة وفاة شاب على يد والدته بالإسكندرية

استعجلت نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة وفاة شاب على يد والدته بعد التعدي عليه بـ"شومة"، إثر نشوب خلافات بينهما.

وطلبت النيابة الاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة، مع حجز المتهمة احتياطيًا على ذمة التحريات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب على يد والدته بسبب خلافات بينهما.

وبانتقال قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص أن المجني عليه، في مطلع العقد الثاني من عمره، كان يعيش مع والده بعد انفصال والديه، ويتردد على زيارة والدته بين الحين والآخر. وقبل الحادث، نشب بينهما نقاش تطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة، على إثرها أمسكت المتهمة بعصا خشبية "شومة" وتعدت عليه بالضرب فسقط أرضًا، وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

ووفقًا لمصدر أمني، نُقلت الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.