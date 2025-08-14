 إزالة 18 حالة تعد على الأراضي في الشرقية.. والمحافظ: لن نتهاون مع المعتدين وسنفرض هيبة الدولة - بوابة الشروق
إزالة 18 حالة تعد على الأراضي في الشرقية.. والمحافظ: لن نتهاون مع المعتدين وسنفرض هيبة الدولة

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 4:56 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 4:56 م

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي على مساحة 233 متر مباني، و11 حالة تعدي على مساحة 3 قراريط و22 سهم أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 


