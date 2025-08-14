ريبيرو يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام فاركو

يخضع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم الخميس لتحديدموقفه من المشاركة فى مباراة فاركو التى ستقام مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الدوري بعد إصابتة فى العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق أمس.

ووفقا لمصادر من داخل النادي فان خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، سيعتمد على أشرف داري بدلًا من ياسر إبراهيم في حال التاكد من عدم قدرة الأخير على المشاركة .

ويبحث الأهلي وفاركو، عن الانتصار الأول بعد أن فقد الفريق الأحمر نقطتين بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى كما تعادل فاركو مع إنبي دون أهداف.

ويتطلع الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الأداء الباهت أمام مودرن سبورت كما يدرس المدرب الإسباني خوسيه رييبرو إجراء بعض التعديلات على التشكيل أبرزها البدء بالظهير الأيسر كريم فؤاد وعودة الحارس محمد الشناوي ومشاركة أشرف بن شرقي منذ البداية.