صورة - لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا خلال الفوز على كانو سبورت

حرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم مؤمن زكريا خلال الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتها اليوم السبت فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن إصابته، التي عاني منها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الإصابة هي نفسية من الدرجة الأولى.

واحتفل لاعبو الأهلي على طريقة مؤمن زكريا بعد تسجيل الهدف الثاني في اللقاء عن طريق وليد سليمان، وحرصوا على توجيه رسالة دعم لزميلهم المصاب.