صورة - لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا خلال الفوز على كانو سبورت

حرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم مؤمن زكريا خلال الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتها اليوم السبت فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن إصابته، التي عاني منها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الإصابة هي نفسية من الدرجة الأولى.
واحتفل لاعبو الأهلي على طريقة مؤمن زكريا بعد تسجيل الهدف الثاني في اللقاء عن طريق وليد سليمان، وحرصوا على توجيه رسالة دعم لزميلهم المصاب.
كما حرص أيضا لاعبي فريق الأهلي مواليد 2003 على دعم مؤمن زكريا خلال الفوز على سموحة ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية والاحتفال على طريقة مؤمن بعد تسجيل إحدى الأهداف.
وكان مؤمن زكريا قد انتقل إلى أحد السعودي العام الماضي ولكن تم فسخ العقد بين الطرفين ثم عاد للنادي الأهلي ولم يشارك في أي مباراة منذ هذه الفترة".