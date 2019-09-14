بلومبرج: انخفاض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف بعد الهجوم على أرامكو

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن إنتاج السعودية من النفط انخفض إلى النصف بعد هجوم بعدد من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على معملين لشركة أرامكو.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن أرامكو السعودية اضطرت إلى خفض الإنتاج بمقدار خمسة ملايين برميل يوميا بعد الهجوم.

وكانت السلطات السعودية قد أكدت في وقت سابق أن إنتاج النفط لم يتأثر.

وأعلنت الرياض اليوم السبت تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

وتبنى الحوثيون الهجوم مشيرين إلى استخدام عشر طائرات مسيرة وملوحين بعمليات "واسعة وأشد إيلاما" .