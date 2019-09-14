صحيفة هندية: باكستان قصفت مواقع أمنية وقرى على طول خط السيطرة بكشمير

أعلن في نيودلهي، اليوم السبت، أن القوات الباكستانية أطلقت النار الكثيف وقذائف الهاون على مواقع أمامية وقرى على طول خط السيطرة في منطقة (بونش) بإقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت صحيفة (تايم أوف إنديا) عن مسؤولين قولهم إن إطلاق النار وقذائف الهاون عبر الحدود بدأ في منطقتي بالاكوتي ومانكوت في العاشرة صباحًا، مما استدعى ردا هنديا.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن مقتل جندي إثر إطلاق القوات الهندية النار في قطاع "هاجيبير" الواقع في الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير".

وذكر الجيش الباكستاني - في بيان اليوم - أن الضحية يدعى هافالدار ناصر حسين، وتنحدر أصوله من إقليم "البنجاب" الباكستاني وخدم في الجيش لمدة 16 سنة.