المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقه إزاء هجمات الحوثيين على المنشآت السعودية

أعرب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، والتي تبنتها جماعة أنصار الله الحوثية اليوم السبت.

وقال جريفيث في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه،إن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين لتكرير النفط تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.