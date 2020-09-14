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شهد نجع عمار باولاد يحيى بدار السلام بسوهاج جريمة بشعة، حيث لقي غفير نظامي مصرعه أطلق الرصاص علي نفسه من بندقية خرطوش صوب رأسه وسقط قتيلا فى الحال.



تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بورود إشارة من إدارة النجدة بمصرع غفير نظامي بطلقات نارية.



امر اللواء عبد الحميد ابوموسى مدير البحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث واشارت التحريات قيام " ع.م - 40 سنة" خفير نظامى بقرية أولاد يحيى بإطلاق الرصاص من بندقية خرطوش صوب رأسه وسقط يسبح فى بركة من الدماء ولفظ انفاسه.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتم اخطار النيابة باشراف المستشار احمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج التى امرت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة و التصريح بالدفن.