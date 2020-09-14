تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها إلى 26 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، وعضوية المستشارين حسام أبو سالم ومحمد هاني مبارك، وسكرتارية عبد العزيز فخري، محاكمة المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها، لرفضها التحرش بها إلى 26 سبتمبر.

ونظرت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، ثانى جلسات محاكمة المتهم بذبح 3 أفراد من أسرة واحدة في منزلهم.

وكان قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وترجع أحداث الواقعة، عندما ورد إخطارا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة كفر الدوار، يُفيد بوقوع جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة، وهم: (ياسمين على محمد أحمد - ٢٣ عامًا)، و(على إسلام محمد فتحي - ٣ أعوام)، و(محمد إسلام محمد فتحي - ٣ أعوام)، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وفرض كردون أمني حول المنزل والتحري عن ملابسات الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن ملابسات جريمة مذبحة كفر الدوار، والقبض على المتهم، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (على.ي.أ)، سائق وابن عم "الأم"، وارتكب الجريمة عند تواجده في المنزل لمساعدة الضحية في ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأثناء تواجده راودها عن نفسها ورفضت وتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعًا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينًا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق.