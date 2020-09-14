الشرطة السلوفاكية تعتقل قضاة آخرين في قضية قتل صحفي

ألقت وحدة خاصة من الشرطة السلوفاكية، القبض على 3 قضاة بارزين واثنين من شركائهم المزعومين اليوم الاثنين بناء على اشتباه بالفساد.



وقالت الشرطة عبر حسابها على فيسبوك اليوم، إنه تم مباشرة الإجراءات الجنائية ضد 6 رجال آخرين.



وبحسب وسائل الإعلام، يشمل هؤلاء المقبوض عليهم رئيس محكمة زيلينا ورئيس محكمة ابتدائية وقاض تقاعد الآن.



ومنذ مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته في فبراير 2018، تحقق الشرطة السلوفاكية في شبكات الفساد في النظام القضائي.



وجرى القبض على 13 قاضيا في مارس بما في ذلك وزيرة الدولة لشؤون العدل مونيكا يانكوفسكا.



ويقال إن المليونير ماريان كوسنر المتهم بالتكليف بقتل الصحفيين، قد قام بالرشوة الممنهجة للقضاة وابتزازهم لشراء براءات في الكثير من قضايا الفساد المالي.



وفي الثالث من سبتمبر الحالي تمت تبرئة ساحة كوسنر من تهمة أمره بقتل كوسيا الذي كان قد كتب مقالات عن تعاملات كوسنر الغامضة وعن قضايا فساد أخرى.



وتسببت تبرئة ساحة كوسنر لعدم كفاية الأدلة في غضب دولي ولكن الحكم يعتبر غير نهائي حتى الآن لأن الادعاء العام استأنف ضده.