فيتنام تسجل صفر إصابات بكورونا خلال الـ12 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في غضون الـ12 ساعة الماضية، لييبقى بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد ثابتًا عند 1063 شخصًا.

وذكرت اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية - أن عدد الحالات التي تعافت من المرض بلغ 926 حالة، بينما توفي 35 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس كان معظمهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية خطيرة.

وأشارت إلى أنه تم وضع حوالي 33605 أشخاص قيد الحجر الصحي نظرًا لاتصالهم بحالات مصابة أو أشخاص قادمون من مناطق متأثرة بالوباء.

يًشار إلى أن إجمالي عدد إصابات فيروس "كورونا" حول العالم تجاوز الـ29 مليون حالة، في حين بلغ عدد حالات التعافي من المرض 19649654 حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 924831 شخصا على مستوى العالم.