3 أحكام بالسجن المؤبد على مستوطن يهودي في قضية اغتيال عائلة دوابشة

أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق مستوطن يهودي في قضية قتل زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع جراء إشعال النار في منزلهما قبل سنوات.

وكان المستوطن عميرام بن أوليئيل، وهو في العشرينات من عمره، قد ألقى قنبلة حارقة على منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما شمال الضفة الغربية بالقرب من نابلس عمدا في يوليو من عام 2015 .

ولقي الرضيع علي دوابشة 18 شهرا ووالداه حتفهما بعدما اشتعلت النيران في الغرفة أثناء نومهم بها. وأصيب شقيق الطفل، والبالغ من العمر أربع سنوات، بجروح خطيرة.

وقام المستوطن بالجريمة انتقاما لمقتل إسرائيلي قبل ذلك بشهر.

وكانت المحكمة أدانته في مايو بقتل الوالدين والطفل.