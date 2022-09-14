ضبط المتهم بتحريض قائدى السيارات ضد ممارسي رياضة الإسكيتنج

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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهم بتحريض المواطنين وقائدى السيارات ضد ممارسى رياضة "الإسكيتنج"، وذلك عقب تداول منشور على موقع "فيس بوك".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تحريض صاحب الحساب المشار إليه المواطنين وقائدى السيارات بإلحاق الأذى بممارسى رياضة "الإسكيتنج"، حال رؤيتهم بالطرق الرئيسية.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة - مقيم بمحافظة سوهاج- وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة).

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.