تراجع معدل التضخم في فنلندا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في فنلندا خلال آب/أغسطس الماضي، بعد استقراره في الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء الفنلندي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر7% مقابل 8ر7% خلال تموز/يوليو الماضي.

جاء ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بشكل عام مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين والديزل (السولار) وخدمات الصيانة المنزلية.

في المقابل تراجعت أسعار الخدمات الطبية مما ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع الأسعار.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في فنلندا خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.

وارتفعت أسعار المستهلك في فنلندا خلال الشهر الماضي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر7% سنويا في حين تراجعت بنسبة 1 ر0% شهريا.