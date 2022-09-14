الرئيس الصومالي ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيره الكيني وليام ساموي روتو، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومستقبل التعاون بين الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في القصر الرئاسي بنيروبي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، حيث هنأ الرئيس الصومالي نظيره الكيني بمناسبة تنصيبه وتوليه لمنصبه، موضحا التزام حكومة الصومال بالاتفاق والتعاون الكاملين مع جميع دول المنطقة.

من جانبه، شكر الرئيس الكيني وليام روتو رئيس الصومال، والوفد المرافق له على المشاركة في حفل تنصيبه، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين حكومة وشعبا.

واتفق الرئيسان خلال المباحثات على تعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي والسياسي بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة الاتفاقيات المثمرة التي تم التوصل إليها بالفعل، وخاصة تيسير مجالات الهجرة، وتعزيز الاقتصاد والاستثمار، ومكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، ومكافحة الفقر، اللذين يعتبران من أهم التحديات التي أعاقت النمو والتنمية في بلدان المنطقة.