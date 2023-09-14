 العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بالعياط - بوابة الشروق
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العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بالعياط

مصطفى بكر
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 3:33 م | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 3:33 م

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب في ظروف غامضة بأحد الشوارع في العياط.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا من غرفة علميات النجدة من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب، امام أحد المساجد على طريق مصر أسيوط الزراعى بقرية القطوري.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب قتل في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.


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