منتخب مصر للكرة النسائية في معسكر مغلق استعدادا لجنوب السودان

يبدأ منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة مدربه محمد كمال، اليوم الخميس، التحضيرات الجدية لمشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

ويلعب منتخب مصر النسائي أمام منتخب جنوب السودان ذهابا وإيابا، ضمن الدور التمهيدي من تصفيات قارة إفريقيا.



وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي أقيمت يوم 6 يوليو في مقر الكاف بعاصمة الرباط المغربية، منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان.



ويشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.



وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.