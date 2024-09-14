مسئول روسي: قادرون على تحويل كييف إلى كتلة منصهرة بأسلحة جديدة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، السبت، إن موسكو بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية رداً على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، أن موسكو لديها بالفعل «أسس رسمية» لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية.

ولفت إلى أن «بلاده يمكنها بدلاً من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى (كتلة منصهرة عملاقة) عندما ينفد صبرها».

وشنت أوكرانيا في 6 أغسطس أكبر هجوم خارجي على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، واقتحمت الحدود وتوغلت في منطقة كورسك بآلاف الجنود المدعومين بأسراب من الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة بما في ذلك أسلحة غربية الصنع.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، أن قواته سيطرت على 100 منطقة سكنية في منطقة كورسك على مساحة تزيد على 1300 كيلومتر مربع (500 ميل مربع)، وهو رقم رفضته مصادر روسية.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق الجمعة، أن قواتها استعادت 10 قرى من أصل 100 قرية أعلنت كييف السيطرة عليها.