رامي صبري يحيي حفلا غنائيا ضخما بالساحل الشمالي

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أحيا الفنان رامي صبري، حفلا غنائيا ضخما بمارينا مراسي الساحل الشمالي خلال الساعات الماضية في حفل كامل العدد امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحرص رامي على تقديم عدد كبير من أغانيه السابقة بالإضافة إلى ألبومه الجديد "جامد كده كده" حيث تفاعل الجمهور مع الأغنيات وطالبوه بعدد من الأغنيات وقام بتلبية طلباتهم.

وبعد النجاح الكبير عربيا خلال الفترة الماضية؛ يتواجد الفنان رامي صبري في مجموعة من الحفلات الضخمة بين جمهوره بالوطن العربي ومنها حفله المنتظر بالكويت وحفله بالمملكة العربية السعودية وحفله بقطر.

ويستعد رامي صبري للانطلاق بجولة من الحفلات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.