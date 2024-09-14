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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متابعته لحادث تصادم قطارين الزقازيق اليوم السبت، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق يرأس فريق عمل من كبار الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وكانت سيارات الإسعاف بوزارة الصحة قد نقلت الحالات المصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي عقب الحادث مباشرة، لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.