يشهد الفنان أحمد حاتم انتعاشة فنية ملحوظة، حيث يتصدر فيلمه الجديد "عاشق" شباك التذاكر بعد نجاح مسلسله الأخير "عمر أفندي".

فقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة منذ عرضه الأول يوم الأربعاء الماضي، حيث سجل مليون جنيه و43 ألف جنيه في يومه الأول، ومليون جنيه و375 ألف جنيه في اليوم الثاني، وبلغت إيراداته في اليوم الثالث مليون جنيه و717 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في ثلاثة أيام إلى 4 ملايين جنيه و135 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، محمود الليثي، فراس سعيد، وتظهر هنا الزاهد كضيف شرف. تدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، حيث يعالج الشاب حالات الإدمان بينما تواجه الفتاة مشكلات بسبب إدمانها.

في المركز الثاني جاء فيلم "إكس مراتى" محققاً 828 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 78 مليوناً و496 ألف جنيه، ليحتل الفيلم المركز الثامن في قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية، متقدماً على فيلم "الممر" الذي احتل المركز التاسع بإجمالي إيرادات بلغت 75 مليون جنيه، وفيلم "الحريفة" الذي جاء في المركز العاشر بإجمالي إيرادات بلغت 74 مليوناً و341 ألف جنيه.

"إكس مراتى" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول طبيب نفسي يكتشف أن مجرماً خطيراً هو طليق زوجته.

في المركز الثالث، جاء فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" محققاً 197 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 13 أسبوع عرض إلى 255 مليوناً و143 ألف جنيه، معززاً صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، أسماء جلال، ونسرين أمين.

في المركز الرابع، حل فيلم "اللعب مع العيال" محققاً 174 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 13 أسبوع عرض إلى 54 مليوناً و332 ألف جنيه. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد عادل إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

في المركز الخامس، جاء فيلم "عصابة الماكس" محققاً 58 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 13 أسبوع عرض إلى 28 مليوناً و720 ألف جنيه. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، لبلبة، رومي، ومحمد لطفي، ويظهر أحمد السقا كضيف شرف.

في المركز السادس، جاء فيلم "جوازة توكسيك" محققاً 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوع عرض إلى 9 ملايين و419 ألف جنيه. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، وتامر هجرس.

أما المركز السابع والأخير، فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" محققاً ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 13 أسبوع عرض إلى 14 مليوناً و525 ألف جنيه. الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية لتوفيق الحكيم، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ومحمد فراج.