الصين تجدد دعوتها لوقف الحرب وتؤكد دعم حق إيران في الطاقة النووية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، إلى ضرورة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى وقف إطلاق نار شامل، مؤكدا في الوقت ذاته حق طهران في السعي إلى امتلاك طاقة نووية سلمية، وذلك خلال أول لقاء مباشر بينهما في بكين منذ أن أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، قال وزير الخارجية الصيني إن بكين تأمل أن تستجيب الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن للدعوات القوية من المجتمع الدولي لاستعادة الملاحة الطبيعية والآمنة.

وأضاف، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أنه "لا مجال لتأخير وقف شامل للأعمال القتالية، كما أن استئناف الحرب أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق"، وذلك خلال لقائه بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، صباح اليوم الأربعاء.

وأشار أيضا إلى أن الصين "تُقدر التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، مع تأكيدها أن لإيران الحق المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وفقا للبيان ذاته.

ويأتي هذا اللقاء قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بكين.