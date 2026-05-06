وزير الخارجية الصيني يبلغ نظيره الإيراني بضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الإيراني عباس عراقجي أن الصين "تشعر بضيق شديد" بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، وقال إن هناك حاجة "لوقف شامل لإطلاق النار".

والتقى وانج مع عراقجي في بكين، في أول زيارة لوزير الخارجية الإيراني للصين منذ أن بدأت الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

وقال وانج وفقا لمقطع فيديو للقاء، "نعتقد أن هناك حاجة ماسة للتوصل لوقف إطلاق نار شامل، وأن مواصلة الأعمال العدائية يعد أمرا غير مقبول، مؤكدا أنه من المهم بصورة خاصة مواصلة الالتزام بالحوار والمفاوضات".