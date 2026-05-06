تضرر نحو 50 منزلا في غرب ماليزيا بسبب الفيضانات والأمطار المتواصلة

تسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ الليلة الماضية في حدوث فيضانات مفاجئة أثرت على نحو 50 منزلا، في مستوطنة خاصة بالسكان الأصليين بمنطقة "بوس سينديروت" في ولاية باهانج في غرب ماليزيا، ما أجبر السكان على الفرار إلى بر الأمان وهم في حالة من الذعر.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، اليوم الأربعاء، عن منصوريزال مانانج، عمدة قرية كامبونج بوكيت لونج القول، إن الفيضانات المفاجئة نجمت عن التقاء نهري سونجاي جيرام وسونجاي سيمبيان بعد أكثر من ساعة من هطول الأمطار الغزيرة.

كما غمرت المياه الجسر الرئيسي المؤدي إلى منطقة كامبونج سينديروت وإلى مدرسة ابتدائية، ما أدى إلى عزل السكان عن العالم الخارجي.

وأضاف مانانج، أنه قد تم نقل جميع السكان المتضررين إلى مناطق مرتفعة، بينما وصل رجال الإطفاء والإنقاذ في الصباح الباكر لمراقبة الوضع والتأكد من السلامة في الموقع.