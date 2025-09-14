عميدة إعلام القاهرة تتفقد الورش التدريبية في الإذاعة والتليفزيون استعدادا للعام الجديد

تفقدت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام، جامعة القاهرة، فعاليات ورش العمل التي ينظمها قسم الإذاعة والتليفزيون لجميع أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس مجلس قسم الإذاعة والتليفزيون استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهد اليوم الأحد 14 سبتمبر انطلاق فعاليات أولى الورش التدريبية بعنوان “مهارات إنتاج البودكاست الإذاعي”، والتي قدمتها المدربة نهى لملوم، حيث تضمنت الورشة تدريباً عملياً مكثفاً لأعضاء الهيئة المعاونة بالقسم والكلية على جميع مراحل إنتاج البودكاست، بدءاً من التخطيط وصياغة الأفكار الإبداعية، مروراً بالإعداد والتقديم، وصولاً إلى إدارة المحتوى الرقمي، مما وفر للمشاركين خبرة تطبيقية متكاملة.

ويواصل القسم فعالياته التدريبية خلال الأسبوع الجاري، حيث يعقد يوم الثلاثاء المقبل ورشة مهارات الإلقاء التي يقدمها الإذاعي الدكتور حسن مدني، تليها يوم الخميس ورشة تقديم الأخبار التليفزيونية التي تقدمها المذيعة آية عبد الرحمن، ضمن خطة شاملة لصقل مهارات أعضاء الهيئة المعاونة والارتقاء بأدائهم

العملي بما يواكب معايير العمل الإعلامي الاحترافي.

وأكدت عميدة الكلية على أهمية هذه الورش في تأهيل الكوادر الأكاديمية الشابة وتزويدهم بالخبرات العملية التي تنعكس على جودة العملية التعليمية، مشددة على ضرورة استمراريتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الإعلامي.