إسرائيل تعلن إصابة نحو 20 ألف عسكري منذ اندلاع الحرب على غزة

ـ وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن 81 ألف عسكري أصيبوا في حروب إسرائيل المختلفة (منذ أكتوبر 2023)

ـ التكلفة المالية لمعالجة العسكريين المصابين نفسيًا ارتفعت إلى نحو 2.5 مليارات دولار

ـ أكثر من نصف الجرحى يعانون من صدمات نفسية بحسب المعطيات، فيما تتوقع وزارة الدفاع الإسرائيلية تضاعف العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة



قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، إن نحو 20 ألف عسكري في صفوف الجيش، أُصيبوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الخاصة عن الوزارة قولها إن "قرابة 20 ألف جندي أصيبوا منذ اندلاع الحرب"، في حصيلة تُظهر اتساع حجم الخسائر البشرية في صفوف الجيش.

وقالت وزارة الدفاع إن حوالي ألف عسكري يتقدمون شهريًا بطلبات جديدة للاعتراف بإصاباتهم.

وبحسب المعطيات، فإن أكثر من نصف الجرحى يعانون من صدمات نفسية، فيما تتوقع الوزارة تضاعف العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشارت إلى أن التكلفة المالية لمعالجة العسكريين المصابين نفسيًا ارتفعت إلى 8.3 مليارات شيكل (نحو 2.5 مليار دولار)، نصفها مخصص فقط لعلاج الصدمات، في ظل عجز واضح في عدد الكوادر الطبية، إذ يبلغ معدل المعالجين واحدًا مقابل 750 مريضًا.

وقالت الوزارة إنّ 81 ألف عسكري أصيبوا في حروب إسرائيل المختلفة (منذ أكتوبر 2023)، ما يعني أن 25 بالمئة من مجمل المصابين (20 ألفًا) أصيبوا خلال الحرب الحالية في غزة.

وشنت إسرائيل في يونيو الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية بغزة واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن، ومؤخرا شنت هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بقطر.

وأضافت أنها أنشأت مراكز جديدة للدعم النفسي والعلاج، لكنها حذرت من أن القوانين الحالية غير كافية لمواكبة الأزمة.

ودعت إلى إقرار تشريع جديد يسرّع تلبية احتياجات الجرحى.

​​​​​​​وحذرت وزارة الدفاع من أن القوانين الحالية غير كافية لمواجهة تصاعد أعداد الجرحى.

وذكرت أن لجنة خاصة تعمل على صياغة تشريع جديد لتسريع تلبية احتياجاتهم.

ولا تتوافق معطيات وزارة الدفاع مع الإحصائيات الرسمية التي ينشرها موقع الجيش الإسرائيلي، الذي يزعم أن عدد المصابين في صفوفه بلغ 6 آلاف و230 مصابا حتى مساء 14 سبتمبر الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا