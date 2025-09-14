صحة غزة تحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات الصحية والطواقم العاملة فيها، وإيجاد طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة.

وحذرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، من «كارثة إنسانية» تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي منذ 709 أيام وخلف أكثر من 65 ألف شهيد، و164 ألف مصاب.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، من تدمير الأبراج والمباني السكنية في مدينة غزة، وتشريد مئات النازحين قسرًا.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» بأن طائرات الاحتلال دمّرت برج الكوثر السكني في حي الرمال غربي غزة، ودمرت أيضًا، المبنى الرئيس للطالبات داخل الجامعة الإسلامية جنوب غربي المدينة.

وأشار إلى أن الاحتلال دمّر برج مهنا قرب مفترق المالية في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة، بعدما أمر سكانه بالإخلاء.



وذكر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في شارع اليرموك بمدينة غزة.

وفي السياق، دمّرت طائرات الاحتلال بناية سكنية بجوار مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس بحي تل الهوا جنوب غربي المدينة.



كما دمّرت مخيمًا للنازحين في منطقة برشلونة بحي تل الهوا.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة مؤخرًا، لتدمير الأبراج السكنية المرتفعة في مدينة غزة، في محاولة لدفع السكان إلى النزوح القسري وتهجيرهم من المدينة.