القوات الروسية تهاجم سلوفيانسك بطائرتين مسيرتين

قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سلوفيانسك، فاديم لياخ، إن القوات الروسية شنت هجوما على المدينة الواقعة بمنطقة دونيتسك باستخدام طائرتين مسيرتين، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل.

وأضاف لياخ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نحو الساعة 6:00 صباحا، تعرضت المدينة لهجمات معادية باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز جيران-2 استهدفت إحداهما مبنى من ثلاثة طوابق في شارع تورسكا، كما تضررت مبان شاهقة قريبة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال لياخ إن الطائرة المسيرة الثانية استهدفت منطقة صناعية على أطراف المدينة.

وأشار لياخ إلى عدم وقوع أي إصابات جراء القصف.