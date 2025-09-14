 القوات الروسية تهاجم سلوفيانسك بطائرتين مسيرتين - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 1:14 م القاهرة
القوات الروسية تهاجم سلوفيانسك بطائرتين مسيرتين

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 10:40 ص

قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سلوفيانسك، فاديم لياخ، إن القوات الروسية شنت هجوما على المدينة الواقعة بمنطقة دونيتسك باستخدام طائرتين مسيرتين، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل.

وأضاف لياخ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نحو الساعة 6:00 صباحا، تعرضت المدينة لهجمات معادية باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز جيران-2 استهدفت إحداهما مبنى من ثلاثة طوابق في شارع تورسكا، كما تضررت مبان شاهقة قريبة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال لياخ إن الطائرة المسيرة الثانية استهدفت منطقة صناعية على أطراف المدينة.

وأشار لياخ إلى عدم وقوع أي إصابات جراء القصف.

