 اتحاد المهن الطبية يصرف معاشات سبتمبر غدا لـ133 ألفا و335 مستفيدا بقيمة 251.4 مليون جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتحاد المهن الطبية يصرف معاشات سبتمبر غدا لـ133 ألفا و335 مستفيدا بقيمة 251.4 مليون جنيه

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 2:02 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 2:02 م

أعلن الدكتور الحسيني عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، غدا الثلاثاء، لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب أسر الأعضاء المستحقين للمعاش.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد، أن عدد المستفيدين من صرف معاشات سبتمبر يبلغ 133 ألفًا و335 مستفيدًا من الأعضاء والأسر، بإجمالي قيمة تصل إلى 251 مليونًا و445 ألفًا و635.45 جنيه.

وأكد الدكتور الحسيني عوض حرص اتحاد نقابات المهن الطبية على انتظام صرف المعاشات في مواعيدها، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء المهن الطبية وأسرهم، بما يضمن حصول المستفيدين على مستحقاتهم بصورة منتظمة.

وذكر أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير منظومة المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يعكس التزامه تجاه أصحاب المعاشات وأسر الأعضاء المستحقين.


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