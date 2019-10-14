السيسي يهنئ الشعب التونسي: أتمنى التوفيق للرئيس المنتخب

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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب المرشح المستقل قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية.

وأعرب الرئيس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الشقيقة تونس والرئيس المنتخب.

وقال الرئيس: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب / قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا في المجالات كافة، وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».

جدير بالذكر أن اللجنة العامة للانتخابات التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم نتائج الجولة الثانية بالانتخابات والتي أسفرت عن فوز المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة تخطت 72% من أصوات الناخبين.