الجيش الليبي ينفي قصف منزل بالعاصمة الليبية

نفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، قصف طيرانها الحربي منزل في طرابلس.

وقال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة على موقع بمنطقة الفرناج في طرابلس اليوم استهدفت معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات".

وأضاف المسماري أن "الخسائر الفادحة التي تلقتها الميليشيات أمام الجيش ودقة الضربات البرية والغارات الجوية والتي من بينها غارات اليوم على معسكر المخابرة بالفرناج والذي تتخذه غرفة عمليات وتلقوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد هي من دفع الإخوان إلى فبركة الأخبار الكاذبة والمضللة".

واستطرد المسماري قائلا إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد أن غاراتها الجوية وعملياتها البرية تخضع لحسابات تعبوية دقيقة جدا وتختار الأهداف بعناية بالغة.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا قد اتهم طيران المشيرحفتر بالوقوف وراء القصف الجوي الذي استهدف ظهر اليوم منزلا بمنطقة "الفرناج" في طرابلس، والذي أسفر عن 3 قتلى وجريحين اثنين.