«كونوكو فيليبس» تبيع أصولا نفطية في غرب أستراليا إلى منافستها «سانتوس»

أعلنت شركة النفط الأمريكية "كونوكو فيليبس"، مساء أمس الأحد، موافقتها على بيع فروعها التي تمتلك أصولها ومشروعاتها في غرب أستراليا، إلى شركة النفط الأسترالية "سانتوس" مقابل 1.39مليار دولار.

كما تتضمن الصفقة حصول "كونوكو فيليبس" على 75 مليون دولار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تنمية حقل "باروسا".

وأشارت "كونوكو فيليبس" إلى أن فروعها تمتلك 37.5 % من مشروعي "باروسا" و"كالديتا"، و56.9 % من أسهم منشأة "داروين إل إن جي" للغاز الطبيعي المسال وحقل "بايو-أوندان"، و40% من أسهم حقل "بوسيدون"، و50% من أسهم حقل "أثينا".

في الوقت نفسه، ستحتفظ "كونوكو فيليبس" بحصتها البالغة 37.5 % من أسهم مشروع "أستراليا باسيفيك إن إن جي" للغاز الطبيعي المسال، وحق تشغيل منشأة الغاز الطبيعي المسال في المشروع.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى اعتزامها استخدام حصيلة الصفقة في الأنشطة العامة لها، ومن المتوقع اتمام الصفقة نهائيا خلال الربع الأول من 2020.

من ناحيتها، ذكرت شركة "سانتوس" إنها تناقش حاليا مع شركاء مشروع "داروين إل إن جي" بيع حصة في مشروع "باروسا"، وحصة إضافية في "داروين إل إن جي".