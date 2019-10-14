من المقرر أن يصل الأمير ويليام دوق كامبريدج، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجته كيت، دوقة كامبريدج، إسلام آباد اليوم الاثنين، وذلك في أول زيارة ملكية لباكستان منذ أكثر من عقد.

وسوف تخضع الزيارة، التي تستمر خمسة أيام، لترتيبات أمنية خاصة يشرف عليها الجيش.

وقال قصر كنسينجتون في بيان "هذه الجولة الأكثر تعقيدا التي يقوم بها الدوق والدوقة حتى اليوم في ظل الاعتبارات اللوجستية والأمنية".

وأضاف البيان" على الرغم من أن برنامج الدوق والدوقة سوف يظهر التقدير للعلاقة التاريخية بين بريطانيا وباكستان، إلا أن الجولة سوف تركز بصورة كبيرة على إظهار باكستان كما هى اليوم، دولة نشطة وطموحة ومتطلعة للأمام".

وسوف يلتقى الزوجان الملكيان بالرئيس ورئيس الوزراء خلال الزيارة، وسوف يزوران البرامج التي تهدف لتمكين الشباب والاطلاع على كيفية تكيف المجتمعات مع التغير المناخي.

وتمتد الزيارة لأكثر من 1000 كيلومتر، من العاصمة إسلام آباد إلى مدينة لاهور التاريخية والريف الجبلي في الشمال والمناطق الحدودية في الغرب.

يذكر أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ودوقة كورنيل كاميلا زارا باكستان عام 2006.

وكانت الأميرة الراحلة ديانا، والدة الأمير ويليام، قد زارت باكستان عام 1996 لحضور حفل خيري لجمع الأموال من أجل مستشفى لعلاج السرطان بناها لاعب الكريكيت، الذي تحول للسياسة ورئيس الوزراء الباكستاني الحالي، عمران خان.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث قد زارت باكستان في عامي 1961 و1997.