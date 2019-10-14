كوريا الجنوبية تعتزم تشغيل غرفة متابعة في سول وبيونج يانج لتقديم معلومات عن مباراة الكوريتين

ذكرت هيئات البث الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن مباراة كرة القدم بين الكوريتين المقرر إجراؤها في بيونج يانج، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، لن يتم بثها مباشرة للجمهور الكوري الجنوبي.

وستستضيف كوريا الشمالية مباراة كرة القدم بين الكوريتين في منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في الخامسة والنصف عصر غد الثلاثاء في ملعب كيم إيل-سونج في العاصمة الكورية الشمالية.

وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية لم تقدم أي تعليق بشأن دعوات كوريا الجنوبية لمناقشة قضايا إرسال فريق التشجيع وبث المباراة على الهواء مباشرة.

وأعلنت الشبكات التلفزيونية الرئيسية في كوريا الجنوبية (كي بي إس) و(إم بي سي) و(إس بي إس)، أن البث المباشر للمباراة لن يجري.

وقال مسؤول بوزارة الوحدة، إن الحكومة ستشغل غرفة متابعة في كل من فندق في بيونج يانج والمجمع الحكومي في سول للتواصل وتقديم المعلومات حول المباراة إلى جمهور كوريا الجنوبية.

ولم تتضح بعد الوسائل التي سيتم تسليم المعلومات عبرها.

وذكر المسؤول "ما زلنا نفكر فيما سيكون أفضل طريقة لتقديم المعلومات.. سنراجع الوسائل المتاحة لتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات في أسرع وقت ممكن".

من جانبها، ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، أن إرسال فرقة التشجيع الكورية الجنوبية إلى بيونج يانج والبث المباشر لمباراة كرة القدم بين الكوريتين، أمر صعب في ظل الوضع الراهن الذي يتبقى فيه يوم واحد فقط على مباراة كرة القدم التي ستقام بين الكوريتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة لي سانج-مين، في موجز صحفي اليوم، إن بيونج يانج لم تستجب حتى الآن لطلب سول بالحوار بشأن قضيتي إرسال فرقة التشجيع الكورية الجنوبية إلى بيونج يانج والبث المباشر لمباراة كرة القدم بين الكوريتين، معربا عن أسفه لعدم وجود أي إجابة على طلب سول.

وفي ظل هذا الوضع، من المرجح ألا يتمكن الصحفيون الكوريون الجنوبيون المعنيون بتغطية المباراة بين الكوريتين، من دخول بيونج يانج، لأن كوريا الشمالية لم توجه الدعوة إلا للاعبي المنتخب الكوري الجنوبي ومسئولي الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم.