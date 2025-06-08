والد الشهيد محمد الدرة: الرئيس السيسي أول من رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

وجه جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين في غزة.

وقال في مقطع فيديو من داخل قطاع غزة بثته قناة إكسترا نيوز، إن الشعب المصري داعم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، مشددا على أن هذه القضية تعتبر قضية مصر الأولى.

وأضاف أن مصر قدمت تضحيات من أجل فلسطين، ولا تزال تضحي حتى الآن، كما نجحت في إيقاف العدوان عدة مرات، واصفًا الموقف المصري بأنه داعم للقضية الفلسطينية.

ووجه الشكر للرئيس السيسي على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، منوها بأن الرئيس السيسي كان أول زعيم يرفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة وأكد أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية.

وأفاد بأن مصر كانت الداعمة الأولى من خلال إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، معقبا: «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

وأشار الدرة، إلى أنه فقد أكثر من 80 شخصًا من عائلته خلال الحرب، مؤكدا أن الأوضاع في القطاع كارثية في ظل الحصار الظالم المفروضة عليه والدمار الشامل الذي وقع بالمباني.

وأوضح أنه لا تزال هناك جثامين موجودة أسفل المباني المدمرة، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع المجازر خلال الحرب الراهنة على القطاع.

ونوه بأن الاحتلال استهدف البنية التحتية في غزة بشكل كامل، ودمَّر المستشفيات وأخرجها عن الخدمة، وقتل عشرات الصحفيين، واصفًا الاحتلال بأنه أكبر نازٍ في التاريخ.