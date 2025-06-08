أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، فقدان الاتصال بسفينة مادلين المتجهة نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض منذ أكثر من 17 عامًا.

وقالت اللجنة عبر صفحتها الرسمية، إن السفينة، التي تحمل نشطاء حقوقيين ومدنيين من دول مختلفة، كانت تطالب بممر بحري آمن لدخول غزة، حاملة معها رسالة إنسانية وأملًا صغيرًا لمليوني إنسان يعيشون تحت القصف والعزلة.

وأشارت إلى أن الاحتلال، الذي طالما استهدف حتى أبسط أشكال التضامن، يحاول الآن إسكات هذا الصوت في عرض البحر، موضحة أن السفينة لم تعد تظهر على أجهزة التتبع، وأن القلق يتصاعد مع كل دقيقة تمر دون معلومة.

وأوضحت أن النشطاء قبل انقطاع الاتصال طالبوا العالم بالتحرك الفوري والضغط من أجل توفير ممر بحري آمن إلى غزة، بعيدًا عن الابتزاز والحصار والملاحقة العسكرية.

وتابعت: «اليوم، لا يملكون إلا أملهم بضمير الشعوب الحرة.. ونحن لا نملك إلا أن نكون صوتهم.. نناشد الجميع بنشر قصتهم والمطالبة بحمايتهم، كما المطالبة بممر بحري آمن لغزة، كما لكل شعب على هذه الأرض حق في الحياة الكريمة».

وكانت إسرائيل قد قررت منع سفينة مادلين، التي أبحرت من إيطاليا في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، من الاقتراب أو الرسو في سواحل القطاع.

وبحسب الهيئة، كان هناك توجّه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل تهديدا أمنيا، إلا أن القرار تغيّر لاحقا لمنع خلق سابقة قد تتكرر.

وتقل السفينة 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، والممثل الأيرلندي ليام كانينجهام.

وسبق أن تعرضت سفينة "الضمير"، في 2 مايو الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة أثناء محاولتها كسر الحصار، ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها، وفق ما أفادت به مصادر التحالف المنظم للرحلة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه أمر الجيش بمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة.

ومعترفًا بفرص حصار على غزة، صرح كاتس بأن إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري على غزة الذي برره بأنه يهدف إلى منع نقل الأسلحة إلى حركة حماس.

وفي لغة تهديد، أوضح كاتس أن إسرائيل ستتحرك ضد أي محاولة لكسر الحصار أو لمساعدة ما سماها "منظمات إرهابية" بحرا أو جوا أو برا.