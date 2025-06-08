 مصرع 6 أشخاص والبحث عن مفقودين إثر انقلاب ميكروباص في مصرف بالدقهلية - بوابة الشروق
الأحد 8 يونيو 2025 11:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع 6 أشخاص والبحث عن مفقودين إثر انقلاب ميكروباص في مصرف بالدقهلية

كتب – نعمان سمير:
نشر في: الأحد 8 يونيو 2025 - 11:01 م | آخر تحديث: الأحد 8 يونيو 2025 - 11:01 م

الدفاع المدني يواصل تمشيط موقع الحادث.. والنيابة تباشر التحقيقات

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية جهودها للبحث عن مفقودين، بعد سقوط سيارة ميكروباص في أحد المصارف بطريق «أجا – المنصورة»، في المنطقة الواقعة بين قريتي نقيطة وسندوب.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها داخل مصرف مائي.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري والدفاع المدني إلى موقع الحادث، برفقة قوة من مباحث المديرية. وتبين من المعاينة الأولية انقلاب الميكروباص داخل المصرف، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، تم نقل جثامينهم إلى مستشفى الطوارئ، إلى جانب مصاب واحد.

وأكدت المصادر الأمنية أنه تم انتشال السيارة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن ضحايا آخرين محتملين بموقع الحادث بواسطة فرق الإنقاذ النهري والبري.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين، والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

 

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