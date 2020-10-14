الإمارات تسجل حالتي وفاة و1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 450 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1431 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 110 آلاف و39 حالة.

وذكرت أن 1652 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 101 ألف و659 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 103 آلاف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.