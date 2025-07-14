كومو يقرر البقاء في سباق منصب عمدة نيويورك رغم خسارة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

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قرر أندرو كومو البقاء في سباق منصب عمدة مدينة نيويورك كمستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام زهران ممداني، المرشح الديمقراطي اليساري الذي يتصاعد نجمه بسرعة.

وجاء إعلان كومو في مقطع فيديو، بعد شهر من خسارته المؤلمة أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ووصف كومو منافسه بأنه "يقدم شعارات برَّاقة دون حلول حقيقية"، مؤكدًا أن "المعركة من أجل إنقاذ مدينتنا لم تنتهِ بعد".

وأضاف كومو: "13% فقط من سكان نيويورك صوتوا في الانتخابات التمهيدية في شهر يونيو. إن الانتخابات العامة ستجري في نوفمبر المقبل، وأنا هنا لكي أفوز بها".