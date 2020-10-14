أذربيجان تنتزع السيطرة على أجزاء من منطقة كاراباخ

تمكنت أذربيجان من السيطرة على بلدات كثيرة في منطقة ناجورنو كاراباخ، في إطار الصراع مع أرمينيا على المنطقة، بحسب ما أعلنه الجانبان وسلطات المنطقة اليوم الأربعاء.



وقال زعيم منطقة ناجورنو كاراباخ، أرايك هاروتيونيان، في بيان، إن أذربيجان تمكنت من تحويل الجبهة إلى مواقع أعمق داخل المنطقة.



وقال الجيش في أرمينيا أن قوات أذربيجان تمكنت من السيطرة على مزيد من المناطق في ناجورنو كاراباخ، وذلك في أول إقرار من يريفان بالتقدم الذي أحرزه الخصم.



وغرد رئيس أذربيجان إلهام علييف، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا إن جيش بلاده استولى على ثمان قرى في المنطقة.



وأظهرت لقطات بثها تليفزيون أذربيجان مشاهد الاحتفالات في الشوارع وإطلاق الألعاب النارية.



وكانت أرمينيا كشفت عن سقوط مئات القتلى منذ اندلاع الصراع في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي. ولم تفصح أذربيجان عن ضحاياها، ولكنها قالت إن 43 مدنيا لقوا حتفهم.



يشار إلى أن عدد سكان منطقة ناجورنو كاراباخ يصل إلى 145 ألف نسمة، وتسيطر عليها قوات أرمينية، ولكن الأمم المتحدة تعترف بالمنطقة كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.